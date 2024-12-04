Пачка сигарет подорожчає на 40 грн: Верховна Рада схвалила підвищення акцизу
Депутати Верховної Ради 237 голосами підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт №11090 про підвищення з 2025 року акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.
"Наступного року пачка цигарок виросте десь на +40 грн. Може більше", – прокоментував Железняк підсумки голосування.
Перегляд акцизів на тютюнові вироби відбувся з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу та є одним із фіскальних заходів у рамках програми МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility), пояснюють у Міністерстві фінансів.
З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щорічно. Цей план мав у 2025 році забезпечити виконання вимог Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов'язання – не менш як 90 євро за 1000 шт. сигарет. Але через процеси девальвації, зокрема, спричинені війною, у 2025 році акциз на цигарки досягне лише рівня 70 євро.
"Чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування, встановленого в ЄС, тому виникла потреба переглянути ставки акцизного податку з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою ЄС", – йдеться у повідомленні Мінфіну.
Закон передбачає поступове — протягом чотирьох років — підвищення ставок акцизного податку на цигарки до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою 2011/64/ЄС з урахуванням євроінтеграційних зобов'язань України. Щоб уникнути впливу інфляції на підвищення ставок, ставки акцизу для тютюнових виробів визначатимуться у євро.
За раніше опублікованими оцінками Кабінету міністрів, ухвалення законопроєкту призведе до збільшення доходів бюджету завдяки додатковим надходженням акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,4 млрд грн, 2028 року – 13,85 млрд грн.
У парламентському комітеті з податків та фінансів вважають, що сума надходжень від нового акцизу буде більшою. "Наступного року закон принесе +20 млрд грн", – повідомляв раніше Железняк.
Закон набирає чинності з 1 січня 2025 року.
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