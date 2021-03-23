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Падение промпроизводства ускорилось в феврале – Госстат

23.03.2021, 16:50
Падение промпроизводства ускорилось в феврале – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Промышленной производство в феврале 2021 года сократилось на 4,6% по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Рост промышленного производства в феврале составил 0,3% по отношению к январю текущего года, добавляют в Госстате.

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В перерабатывающей промышленности в феврале 2021 спад составил 6,7% (к февралю 2020 года), в добывающей промышленности– 3,9%. Рост в 1,9% зафиксирован в поставке электроэнергии и газа.

За первые два месяца 2021 года промышленное производство в Украине сократилось на 4,2%, в том числе в переработке – на 6,5%, добывающей промышленности – на 3,4%.

Падение промышленного производства в январе (по сравнению с январем 2020 года) составило 4%, в декабре (к декабрю 2019 года) – рост 4,8%.

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Роман Брыль
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Госстат промышленное производство
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