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Помогли дороги и АПК. Падение в базовых отраслях экономики замедлилось

31.12.2020, 12:20
Помогли дороги и АПК. Падение в базовых отраслях экономики замедлилось - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Падение в базовых отраслях экономики Украины замедлилось в конце 2020 года, а в ноябре рост Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) возобновился впервые за более чем год. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Нацбанка.

В ноябре ИПБО вырос на 3,3% г/г. 

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По итогам января-ноября падение ИПБО составило 5,6%, что несколько меньше, чем за первые 10 месяцев – 6,5%.

Стремительно улучшилась показатели промышленности на фоне благоприятных внешних условий. В ноябре замедлился спад в промышленности (до 0,3% г/г).

Кроме того, рост показало и сельское хозяйство – на 11.3% г/г благодаря экспорту и наверстыванию темпов сбора поздних зерновых и технических культур, хотя в целом урожай был ниже прошлогоднего.

Строительство продолжало расти благодаря бюджетным расходам на строительство дорог, что улучшило и показатели жилищного строительства

В НБУ отметили, что темпы роста розничной торговли снизились, а спад пассажирооборота углубился из-за определенного замедления роста зарплат и введения карантина "выходного дня".

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Наталия Софиенко
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