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В Минэкономики прогнозируют замедление падения экономики до 3% в четвертом квартале

29.12.2020, 13:00
В Минэкономики прогнозируют замедление падения экономики до 3% в четвертом квартале - Фото
Игорь Петрашко (Фото: пресс-служба Минэкономразвития)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает падение ВВП на 3% в октябре-декабре 2020 года. Об этом на пресс-конференции по итогам года сообщил глава министерства Игорь Петрашко.

Он также заявил, что ведомство сохраняет апрельский макропрогноз падения ВВП на 4,8% по итогам года.

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"Мы вошли в этот год с падением также и промышленного производства, и макроэкономических показателей даже до тех пор, пока Украина вошла в пандемию и начался локдаун с конца марта-апреля", –  сообщил Петрашко.

За первый квартал 2020 года падение ВВП составило 1,3%, во втором квартале падение ускорилось и учитывая карантинные ограничения, локдауны составило 11,4% ВВП. В третьем квартале падение сохранилось до 3,5%. Ожидается 3% падения в четвертом квартале, отметил Петрашко.

Он подчеркнул, что по сравнению с 27 странами Европейского Союза показатели экономики Украины оказались лучшими.

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В то же время, по словам министра, есть положительные сигналы по восстановлению экономики в четвертом квартале, особенно если сравнить ноябрь 2020 года с ноябрем 2019 года. По его словам наблюдается стабилизация индекса промышленной продукции, падение − 0,3% в пределах погрешности, идет рост индекса сельскохозяйственной продукции 11,3%, также растет оборот розничной торговли на 12,1%, что свидетельствует об экономической стабильности.

  • В третьем квартале 2020 реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении. Этот показатель оказался лучше октябрьской оценки Национального банка. 

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Наталия Софиенко
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