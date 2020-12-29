В Минэкономики прогнозируют замедление падения экономики до 3% в четвертом квартале

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает падение ВВП на 3% в октябре-декабре 2020 года. Об этом на пресс-конференции по итогам года сообщил глава министерства Игорь Петрашко.

Он также заявил, что ведомство сохраняет апрельский макропрогноз падения ВВП на 4,8% по итогам года.

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"Мы вошли в этот год с падением также и промышленного производства, и макроэкономических показателей даже до тех пор, пока Украина вошла в пандемию и начался локдаун с конца марта-апреля", – сообщил Петрашко.

За первый квартал 2020 года падение ВВП составило 1,3%, во втором квартале падение ускорилось и учитывая карантинные ограничения, локдауны составило 11,4% ВВП. В третьем квартале падение сохранилось до 3,5%. Ожидается 3% падения в четвертом квартале, отметил Петрашко.

Он подчеркнул, что по сравнению с 27 странами Европейского Союза показатели экономики Украины оказались лучшими.

В то же время, по словам министра, есть положительные сигналы по восстановлению экономики в четвертом квартале, особенно если сравнить ноябрь 2020 года с ноябрем 2019 года. По его словам наблюдается стабилизация индекса промышленной продукции, падение − 0,3% в пределах погрешности, идет рост индекса сельскохозяйственной продукции 11,3%, также растет оборот розничной торговли на 12,1%, что свидетельствует об экономической стабильности.

В третьем квартале 2020 реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении. Этот показатель оказался лучше октябрьской оценки Национального банка.

Ранее в НБУ прогнозировали, что экономика будет расти в 2021 году и восстановится от последствий COVID-19 в 2022 году.

Минэкономики считает положительную динамику ВВП вполне вероятной и сохраняет июльский прогноз в 4,6% роста экономики в 2021 году.

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Наталия Софиенко

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