Палата представителей США одобрила "план спасения США" на $1,9 трлн от Байдена

Палата представителей США одобрила план помощи экономики в условиях пандемии почти на два триллиона долларов, который предложил избранный президент страны Джо Байден. Об этом сообщает CNN.

Законопроект набрал практически минимальное количество голосов для его утверждения 219 против 212. План предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное – на стимулирование экономики.

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Теперь законопроект должен согласовать сенат. В случае его одобрения верхней палатой Конгресса США он будет направлен на подписание главе государства.

В рамках "Плана спасения США" от Джо Байдена планируют потратить $400 млрд на борьбу с COVID-19, а $1 трлн – на прямые выплаты американцам. Еще $440 млрд потратят на помощь сообществам и предприятиям, пострадавшим от пандемии. План предусматривает выплаты большинству граждан в $1400 в придачу к уже выплачиваемым чекам в $600. План предусматривает выделение $160 млрд на вакцинацию и тестирование на COVID-19.

8 января Байден заявил, что готовит пакет помощи на "триллионы долларов", который увеличит до $2000 выплаты для американцев. Он также обещал выделить "миллиарды долларов", чтобы избежать увольнения госсотрудников.

15 января избранный президент США представил представил свой пакет экономических стимулов. Он заявил, что большие расходы сейчас уменьшат долгосрочный экономический ущерб от пандемии.

Глобальный стратег JPMorgan Дэвид Келли заявил, что "план спасения США" от Байдена может оказать "значительное влияние" на экономику в 2021 году и отразится на росте реального ВВП.

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Наталия Софиенко

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