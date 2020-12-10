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Парламент рассмотрит проект госбюджета во вторник – Разумков

10.12.2020, 10:15
Парламент рассмотрит проект госбюджета во вторник – Разумков - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Верховная Рада рассмотрит законопроект №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год во вторник 15 декабря. Об этом сообщил в эфире 5 канала спикер парламента Дмитрий Разумков.

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"Я надеюсь, что комитет успеет пройти все, что необходимо, подготовить этот важный для государства документ. И на следующей неделе, во вторник, мы сможем начать его рассматривать", – сказал он.

Разумков надеется, что Рада "спокойно" примет бюджет без так называемых новогодних бюджетных ночей.

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Наталия Софиенко
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