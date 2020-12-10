Парламент рассмотрит проект госбюджета во вторник – Разумков
10.12.2020, 10:15
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)
Верховная Рада рассмотрит законопроект №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год во вторник 15 декабря. Об этом сообщил в эфире 5 канала спикер парламента Дмитрий Разумков.
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"Я надеюсь, что комитет успеет пройти все, что необходимо, подготовить этот важный для государства документ. И на следующей неделе, во вторник, мы сможем начать его рассматривать", – сказал он.
Разумков надеется, что Рада "спокойно" примет бюджет без так называемых новогодних бюджетных ночей.
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- 27 ноября министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин после переговоров с МВФ уменьшил дефицит в проекте бюджета на 24 млрд грн.
- 30 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков предположил, что законопроект о госбюджете могут рассмотреть на внеочередном заседании парламента.
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