PayPal покупает скидочный сервис Honey за $4 млрд

PayPal Holdings объявил о приобретении скидочного сервиса Honey Science Corporation. Ориентировочная сумма сделки составляет $4 млрд, об этом сообщает пресс-служба PayPal.
В PayPal считают, что приобретение позволит увеличить продажи, улучшить взаимодействие между продавцами и клиентами.
"Honey является одним из самых преображающих приобретений в истории PayPal. Сервис предоставляет широкий спектр услуг, упрощающий процесс покупки, и в то же время делает его более доступным и полезным", - сказал президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.
Платформа Honey помогает покупателем находить в интернете выгодные предложения со скидками, предоставляет купоны, использует оповещение для отслеживания цен. У сервиса около 17 млн активных пользователей в месяц. За прошлый год пользователи Honey сэкономили $1 млрд. Сейчас Honey работает примерно с 30 000 интернет-магазинов.
Отмечается, что после приобретения Honey сохранит свою штаб-квартиру и бренд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Соучредители Honey Джордж Руан и Райан Хадсон останутся во главе команды Honey в составе PayPal под руководством старшего вице-президента Джону Кунзе.
После одобрения регулирующих органов, завершение сделки ожидается в первом квартале 2020 года.