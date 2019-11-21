PayPal покупает скидочный сервис Honey за $4 млрд

PayPal Holdings объявил о приобретении скидочного сервиса Honey Science Corporation. Ориентировочная сумма сделки составляет $4 млрд, об этом сообщает пресс-служба PayPal.

В PayPal считают, что приобретение позволит увеличить продажи, улучшить взаимодействие между продавцами и клиентами.

"Honey является одним из самых преображающих приобретений в истории PayPal. Сервис предоставляет широкий спектр услуг, упрощающий процесс покупки, и в то же время делает его более доступным и полезным", - сказал президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.

Платформа Honey помогает покупателем находить в интернете выгодные предложения со скидками, предоставляет купоны, использует оповещение для отслеживания цен. У сервиса около 17 млн активных пользователей в месяц. За прошлый год пользователи Honey сэкономили $1 млрд. Сейчас Honey работает примерно с 30 000 интернет-магазинов.

Отмечается, что после приобретения Honey сохранит свою штаб-квартиру и бренд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Соучредители Honey Джордж Руан и Райан Хадсон останутся во главе команды Honey в составе PayPal под руководством старшего вице-президента Джону Кунзе.

После одобрения регулирующих органов, завершение сделки ожидается в первом квартале 2020 года.

В ноябре в Наиональном банке Украины сообщили, что готовы выдать лицензию электронной платежной системе PayPal, но пока не получали заявку от компании.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что выход PayPal на украинский рынок затягивает региональный офис в Польше во главе с россиянином.