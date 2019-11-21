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PayPal покупает скидочный сервис Honey за $4 млрд

PayPal покупает скидочный сервис Honey за $4 млрд
21.11.2019, 13:24

Завершение сделки ожидается в первом квартале 2020 года

PayPal Holdings объявил о приобретении скидочного сервиса Honey Science Corporation. Ориентировочная сумма сделки составляет $4 млрд, об этом сообщает пресс-служба PayPal.

В PayPal считают, что приобретение позволит увеличить продажи, улучшить взаимодействие между продавцами и клиентами.

"Honey является одним из самых преображающих приобретений в истории PayPal. Сервис предоставляет широкий спектр услуг, упрощающий процесс покупки, и в то же время делает его более доступным и полезным", - сказал президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.

Платформа Honey помогает покупателем находить в интернете выгодные предложения со скидками, предоставляет купоны, использует оповещение для отслеживания цен. У сервиса около 17 млн активных пользователей в месяц. За прошлый год пользователи Honey сэкономили $1 млрд. Сейчас Honey работает примерно с 30 000 интернет-магазинов.

Отмечается, что после приобретения Honey сохранит свою штаб-квартиру и бренд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Соучредители Honey Джордж Руан и Райан Хадсон останутся во главе команды Honey в составе PayPal под руководством старшего вице-президента Джону Кунзе.

После одобрения регулирующих органов, завершение сделки ожидается в первом квартале 2020 года.

PayPal - международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском, которая сейчас является самым распространенным в мире способ расчетов в интернете. PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах. В отличие от большинства других систем, PayPal работает с настоящими деньгами, а не "титульными знаками". Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo. Штаб-квартира компании расположена в Калифорнии. Одним из соучредителей сервиса был американский программист украинского происхождения Максимилиан Левчин.

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Paypal платежная система Honey
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