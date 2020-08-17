Пенсии, соцвыплаты и штрафы предлагают рассчитывать по-новому

Федерация профсоюзов Украины обнародовала законопроект, предусматривающий изменение модели расчета пенсий, соцвыплат и штрафов. Текст документа размещен на сайте ФПУ.

В чем суть законопроекта

Предлагается с 1 июля 2021 года при расчете основных ежемесячных соцвыплат использовать не прожиточный минимум, а так называемую базовую величину для соцвыплат.

При расчете штрафов и административных взысканий с 1 июля 2021 года предлагается использовать вместо прожиточного минимума так называемую базовую величину для денежных платежей и взысканий.

Размер базовой величины для соцвыплат, а также базовой величины для денежных платежей и взысканий с 1 июля 2021 года предлагается установить на уровне 2100 грн.

С 2022 года базовую величину планируют увеличивать ежегодно с учетом уровня инфляции. При этом данный показатель будет ежегодно указываться в законе о госбюджете на соответствующий год.

В Федерации профсоюзов не сообщают, кто является разработчиком законопроекта и зарегистрирован ли он в Раде. При этом подписан документ гендиректором директората развития соцстрахования и пенсионного обеспечения Министерства социальной политики Валентиной Кудин.

Когда при расчетах будет использоваться прожиточный минимум, а когда базовая величина

Проект закона предусматривает, что прожиточный минимум будет ограниченно использоваться при расчете соцвыплат. Он останется базой для расчета лишь основных социальных гарантий. Речь идет о минимальной зарплате, минимальной пенсии по возрасту и о других видах соцпомощи, которая является основным источником доходов.

В то же время при расчете размера так называемых неосновных соцвыплат будет использоваться базовая величина. Это касается надбавок, повышений, другой государственной соцпомощи, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги и так далее.

Таким образом, размер неосновных соцвыплат не будет меняться в случае повышения прожиточного минимума.

На что сейчас влияет прожиточный минимум и когда он повышался

Сейчас от размера прожиточного минимума зависят как основные, так и неосновные соцвыплаты, а также целый ряд показателей. Это помощь по безработице, пенсия по возрасту, индексация части зарплаты (в пределах прожиточного минимума), алименты, помощь на детей.

С 1 июля 2020 года прожиточный минимум в Украине был повышен. Его общий показатель составил 2 118 грн, для детей в возрасте до 6 лет – 1 859 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 318 грн, для трудоспособных лиц – 2 197 грн, для лиц утративших трудоспособность – 1 712 грн.

В начале августа стало известно о том, что в Верховной Раде предлагают существенно повысить прожиточный минимум.

С 1 июля прожиточный минимум в Украине вырос.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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