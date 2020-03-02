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Пенсии вырастут на 1200 грн за два года - Минсоцполитики

Пенсии вырастут на 1200 грн за два года - Минсоцполитики
02.03.2020, 18:48

В Кабмине обещают индексацию пенсий в сентябре и дополнительные повышения для старших пенсионеров

В Министерстве социальной политики показали стратегию роста пенсий, согласно которой размер средней пенсии вырастет на 1200 грн до 2023 года. Об этом пишет в Facebook глава ведомства Юлия Соколовская.

По ее словам, рост пенсий будет происходить в том числе за счет индексации: "Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес в 2020 году", - сообщила министр.

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Также планируются дополнительные повышения для определенных возрастных категорий.

"Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/мес, далее - от 78, еще через год - от 75 лет и тд", - пишет Соколовская.

Она добавила, что если парламент поддержит законопроект №2494, то начиная с марта одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительно 670 грн в месяц на уход. По данным министерства, таких граждан около 100 000.

  • В марте 2019 года пенсии автоматически проиндексировали для более 10 млн пенсионеров. Средняя сумма индексации составила тогда 514 грн.
  • Согласно новому принципу, автоматическая индексация пенсий происходит по двум основным показателям - 50% от уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты. 
  • В июле 2019-го Кабинет министров установил доплаты к пенсиям для людей с большим трудовым стажем, но не высоким уровнем зарплаты.
Кучук Марина
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