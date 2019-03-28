Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.03.2019, 15:29

Пенсионный фонд недополучил 2 млрд грн от единого соцвзноса

Пенсионный фонд недополучил 2 млрд грн от единого соцвзноса

За два месяца этого года Пенсионный фонд недополучил 2 млрд грн от уплаты единого соцвзноса

Пенсионный фонд Украины за два месяца текущего года недополучил около 2 млрд грн от уплаты единого социального взноса. Об этом сказал председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус во время отчета фонда в 2018 году, передает Укринформ.

“Если брать текущий год, то мы только за 2 месяца недополучили около 2 млрд единого социального взноса”, - сказал Капинус.

Реклама

Он также добавил, что в целом задолженность по уплате ЕСВ в Пенсионный фонд составляет около 29 млрд грн.

Напомним, что в течение 2018 года поступления ЕСВ составили 228 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Кабмин рассматривает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по единому социальному взносу. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: пенсионный фонд, единый соцвзнос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 