Пенсионный фонд недополучил 2 млрд грн от единого соцвзноса

Пенсионный фонд Украины за два месяца текущего года недополучил около 2 млрд грн от уплаты единого социального взноса. Об этом сказал председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус во время отчета фонда в 2018 году, передает Укринформ.

“Если брать текущий год, то мы только за 2 месяца недополучили около 2 млрд единого социального взноса”, - сказал Капинус.

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Он также добавил, что в целом задолженность по уплате ЕСВ в Пенсионный фонд составляет около 29 млрд грн.

Напомним, что в течение 2018 года поступления ЕСВ составили 228 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Кабмин рассматривает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по единому социальному взносу.