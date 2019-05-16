Пенсионный фонд увидел тенденции к снижению дефицита

Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2019 году составит около 30 млрд грн. Об этом заявил глава правления ПФУ Евгений Капинус, передает УНИАН.

"Дефицит Пенсионного фонда в последние годы имеет тенденцию к снижению. В текущем году у нас около 30 миллиардов гривень дефицит Пенсионного фонда. Этот показатель демонстрирует, что система пенсионного обеспечения стабилизируется", - сказал он.

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Также он добавил, что доходная часть фонда в этом году составляет 408 млрд грн. В январе-апреле Пенсионный фонд направил 134 млрд грн на выплату пенсий и 8,4 млрд грн - на выплату монетизированных субсидий.

Ранее сообщалось, что за три месяца 2019 года в бюджет поступило 61,3 млрд грн единого соцвзноса. В течение 2018 года поступления ЕСВ составили 228 млрд грн.