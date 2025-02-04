Первые результаты изменений в Налоговой: показатель блокировки накладных упал до 0,5%

Руслан Кравченко (фото – Государственная налоговая служба)

С начала года показатель блокировки налоговых накладных снизился до 0,5%. Около 5700 субъектов хозяйствования исключены из перечня рисковых. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

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"Это первые результаты изменений, которые внедряет Государственная налоговая служба Украины. Ведь есть многочисленные жалобы бизнеса на безосновательное блокирование накладных и попадание в категорию рисковых", – цитирует главу Налоговой пресс-служба ведомства.

Кравченко подчеркнул, что рассмотрение вопросов рисковости должно быть комплексным. Поэтому комиссии должны принимать решение только после всесторонней оценки деятельности плательщика.

"Отдельный вопрос – чрезмерная бюрократия. Доходит до бессмыслицы. Плательщик вынужден подавать комиссии несколько сотен страниц документов, что усложняет рассмотрение дел. При этом часто эти документы вообще не касаются осуществления самой операции или непосредственно деятельности предприятия. И этому положим конец", – заявил глава ГНС.

По его словам, одна из причин блокировки накладных, особенно у предприятий, выращивающих или производящих собственную продукцию, предоставляющих услуги – отсутствие таблицы данных. Больше всего неучтенных таблиц в Днепропетровской, Киевской, Винницкой областях и Киеве.

"Поручил до конца недели всем территориальным органам проинформировать плательщиков о необходимости представления таблиц данных", – сказал руководитель Налоговой.

Кравченко также поручил руководителям региональных управлений до конца недели организовать консультационные центры, где бизнес получит помощь по решению вопроса блокирования накладных и исключения из перечня рисковых.

В каждом из таких центров будут работать 5-10 специалистов, которые будут предоставлять бизнесу разъяснения насчет:

→ алгоритмов работы системы мониторинга оценки рисков (СМКОР);

→ представления таблиц данных;

→ процедуры исключения из перечня рисковых и разблокировки накладных.