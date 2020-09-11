Плюс 700 млн грн за год. Что происходит с поступлениями ЕСВ: инфографика

В августе поступления от уплаты единого социального взноса составили 22,7 млрд грн, что на 0,7 млрд грн (или на 3%) больше, чем в августе 2019 года. Об этом сообщает центр экономических исследований CASE Украина со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Однако рост поступлений в августе по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года был меньшим, чем в июле 2020 года (тогда рост составлял 5,1% к июлю 2019).

"Это можно объяснить действием сезонного фактора, ведь август – это месяц отпусков, он не является особенно экономически активным. И отпускные бюджетникам и госслужащим в основной массе выплатили в предыдущих месяцах", – отмечается в сообщении.

В CASE Украина подчеркивают, что фактор пандемии, карантина и ограничений в сфере экономической деятельности не должны были бы способствовать росту поступлений ЕСВ, потому положительная динамика является хорошим знаком.

"Хотя не исключено, что 3% месячного прироста примерно совпадут с августовским показателем инфляции", – говорится в сообщении.

В предыдущие месяцы 2020 года динамика поступлений по ЕСВ была такой: в июле – 24,4 млрд грн (за аналогичный месяц 2019 года – 23,2 млрд грн), в июне – 25,2 млрд грн (24,8 млрд грн), в мае – 21,0 млрд грн (21,8 млрд грн), в апреле – 22,6 млрд грн (23,5 млрд грн), в марте – 24,0 млрд грн (19,5 млрд грн), в феврале – 23,5 млрд грн (20,9 млрд грн), в январе – 22,0 млрд грн (в январе 2019 года – 19,1 млрд грн).

В конце мая стало известно о том, что поступления по ЕСВ в этом месяце были на 20% меньше плановых.

В начале сентября в Пенсионном фонде сообщили, что в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине с 4723 до 5000 грн увеличилась минимальная и максимальная величина дохода, на которую начисляется единый социальный взнос.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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