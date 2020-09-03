Повышение минимальной зарплаты. Как изменится единый соцвзнос

В связи с повышением с 1 сентября минимальной зарплаты в Украине с 4723 до 5000 грн увеличилась не только минимальная пенсия (с 1889,20 грн до 2000 грн), но и минимальная, а также максимальная величина дохода, на которую начисляется единый социальный взнос. Об этом сообщила заместитель главы Пенсионного фонда Татьяна Король.

По ее словам, минимальная сумма ЕСВ, уплачиваемого физлицами-предпринимателями за месяц, с 1 сентября составит 1100 грн (22% от минимальной зарплаты).

Максимальная величина дохода, на которую начисляется ЕСВ, составляет 15 минимальных зарплат (75 000 грн). Таким образом, максимальная сумма ЕСВ в месяц составит 16 500 грн.

Что такое ЕСВ

Единый социальный взнос – это обязательный платеж в пользу системы общеобязательного государственного социального страхования. Он взимается с целью обеспечения выплат по различным видам государственного соцстрахования.

ЕСВ был введен с 1 января 2011 года и заменил собой четыре отчисления: в Пенсионный фонд; в фонды страхования на случай безработицы; по временной утрате трудоспособности; от несчастных случаев на производстве.

Единый социальный взнос официально не считается налогом.

С 1 января 2016 года ставка ЕСВ была снижена с 34,7% до 22%.

Кто является плательщиком ЕСВ

Плательщиками единого социального взноса являются физлица-предприниматели (ФОПы) и работодатели.

Работодатели уплачивают взнос при каждой выплате зарплаты наемным работникам.

Физлица-предприниматели обязаны уплачивать ЕСВ независимо от наличия доходов. ФОПы на общей системе налогообложения платят единый соцвзнос в размере ставки ЕСВ, умноженной на полученный за год доход. Если же доходов нет, то ЕСВ платится ежемесячно в размере минимального страхового взноса (1100 грн).

В июле стало известно о том, сколько пенсионеров в Украине получают пенсии более 10 000 грн.

В конце августа в Пенсионном фонде рассказали, кого из пенсионеров коснется повышение минимальной пенсии с 1 сентября.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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