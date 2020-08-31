Как изменится минимальная пенсия после повышения минимальной зарплаты

После повышения с 1 сентября минимальной зарплаты в Украине с 4723 до 5000 грн минимальный размер пенсии по возрасту также увеличится. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Кого из пенсионеров коснется повышение

Повышение минимальной зарплаты является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин).

Минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Перерасчет пенсий осуществлен для 1,6 млн пенсионеров. Повышенные пенсии они начнут получать с сентября.

Что касается работающих пенсионеров, то перерасчет пенсий этой категории лиц будет осуществляться лишь при условии увольнения с работы (или прекращения предпринимательской деятельности).

Сколько пенсионеров в Украине и каков средний размер пенсии

По состоянию на 1 июля 2020 года общее количество пенсионеров в Украине составляло 11 241 834 человека.

Средний размер пенсионной выплаты в Украине на эту дату был равен 3393,54 грн.

При этом чаще всего (это касается 45,9% пенсионеров) размер пенсии находился в пределах от 2001 до 3000 грн.

Пенсии в размере до 2000 грн получали 17% украинских пенсионеров.

Какая сумма необходима в месяц для выплаты пенсий всем пенсионерам

25 августа Пенсионный фонд завершил финансирование выплаты пенсий за август. На эти цели было суммарно направлено 39,2 млрд грн.

В июле на эти цели также было направлено 39,2 млрд грн, в июне – 38,8 млрд грн, в мае – 38,7 млрд грн.

В июле стало известно о том, сколько пенсионеров в Украине получают пенсии более 10 000 грн.

С 1 июля в Украине выросли пенсии.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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