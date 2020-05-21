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Поступления единого социального взноса в мае просели на 20% - Пенсионный фонд

Поступления единого социального взноса в мае просели на 20% - Пенсионный фонд
21.05.2020, 16:34

Пенсионный фонд отчитался о сокращении поступлений от ЕСВ

С начала 2020 года поступления Пенсионного фонда Украины от единого социального взноса (ЕСВ) составили 90,7 млрд грн. Это на 7,2 млрд грн меньше запланированного. В мае отставание от плана составляет 20%, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

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По данным ПФУ, с начала мая поступления составили 11,2 млрд грн, что на 2,7 млрд грн или 19,5% меньше плана. На 21 мая поступления составили 1 млрд (на 200 млн грн меньше плана).

В то же время было профинансировано пенсий на сумму 31,4 млрд грн.

  • По данным Госказначейства, поступления от ЕСВ в апреле составили 22,59 млрд грн, что на 882 млн грн или 3,8% меньше, чем в апреле 2019-го.
  • В рамках борьбы с последствиями COVID-19 ФОПов освободили от ЕСВ с 1 марта до 30 апреля. Позже Верховная Рада продлила эту норму на май. 
  • О том, как просели платежи ЕСВ после введения карантина, читайте здесь.
Юрий Тарасовский
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пенсионный фонд ЕСВ
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