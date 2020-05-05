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Поступления от ЕСВ сократились впервые за четыре года: данные Госказначейства

Поступления от ЕСВ сократились впервые за четыре года: данные Госказначейства
05.05.2020, 10:35

В апреле поступления от ЕСВ уменьшились на 3,8% впервые с 2016 года

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года составили 22,59 млрд грн, что на 882 млн грн или 3,8% меньше, чем в апреле 2019-го, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

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Сокращение доходов бюджета от ЕСВ фиксируется впервые с 2016 года.

В январе поступления от ЕСВ выросли на 15% в годовом измерении. В феврале-марте рост составил по 12%.

В 2017 году ЕСВ на 36,8% к 2016 году, в 2018-м – на 25%, в 2019-м – на 19,9%.

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  • В рамках борьбы с последствиями COVID-19 ФОПов освободили от ЕСВ с 1 марта до 30 апреля. Депутаты предлагают продлить эту норму на май. 
  • О том, как просели платежи ЕСВ после введения карантина, читайте здесь.
Марина Кучук
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