Поступления от ЕСВ сократились впервые за четыре года: данные Госказначейства

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года составили 22,59 млрд грн, что на 882 млн грн или 3,8% меньше, чем в апреле 2019-го, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сокращение доходов бюджета от ЕСВ фиксируется впервые с 2016 года.
В январе поступления от ЕСВ выросли на 15% в годовом измерении. В феврале-марте рост составил по 12%.
В 2017 году ЕСВ на 36,8% к 2016 году, в 2018-м – на 25%, в 2019-м – на 19,9%.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте