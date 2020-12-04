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Поддержка бизнеса. Верховная Рада одобрила использование средств Фонда COVID-19

04.12.2020, 13:31
Поддержка бизнеса. Верховная Рада одобрила использование средств Фонда COVID-19 - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада одобрила выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 на поддержку бизнеса в случае ужесточения карантинных ограничений. За принятие законопроекта №4431 в целом проголосовали 304 народных депутата.

Документом вносятся изменения в статью 28 Закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

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Это решение позволит направлять средства Фонда борьбы с COVID-19 на: одноразовую материальную помощь застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности усиления карантина; одноразовую материальную помощь бизнесу для сохранения рабочих мест; одноразовую компенсацию бизнесу расходов, понесенных за уплату единого соцвзноса за наемных лиц.

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Юрий Тарасовский
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