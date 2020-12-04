Поддержка бизнеса. Верховная Рада одобрила использование средств Фонда COVID-19

Верховная Рада одобрила выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 на поддержку бизнеса в случае ужесточения карантинных ограничений. За принятие законопроекта №4431 в целом проголосовали 304 народных депутата.

Документом вносятся изменения в статью 28 Закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Это решение позволит направлять средства Фонда борьбы с COVID-19 на: одноразовую материальную помощь застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности усиления карантина; одноразовую материальную помощь бизнесу для сохранения рабочих мест; одноразовую компенсацию бизнесу расходов, понесенных за уплату единого соцвзноса за наемных лиц.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые предусматривают поддержку населения и бизнеса, которые пострадали от усиления карантина.

4 декабря Верховная Рада приняла два антикризисных законопроекта: №4430, который предусматривает списание и отсрочку уплаты налогов и №4429 – об одноразовой материальной помощи для физлиц-предпринимателей.

По данным Минфина, из Фонда борьбы с коронавирусом по состоянию на 20 ноября 2020 года использовано 41 млрд грн (62%), из них на здравоохранение – около 8 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.