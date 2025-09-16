Politico: Брюссель разрешил Германии выйти за бюджетные рамки ЕС ради перевооружения

Фото: EPA

Европейская комиссия разрешила Германии существенно увеличить инвестиции в оборону и инфраструктуру, хотя предложенный план изначально превышает бюджетные ограничения Европейского Союза (ЕС). Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

Брюссель решил, что семилетний план расходов Германии соответствует бюджетным правилам ЕС, подтвердили высокопоставленные чиновники Еврокомиссии.

Однако критики утверждают, что Еврокомиссия закрывает глаза на Германию, поскольку это самая большая и самая влиятельная страна в ЕС.

План предусматривает резкий рост государственного долга и бюджетного дефицита Германии в ближайшие годы, но снижение их в долгосрочной перспективе. Общая цель – возобновить рост в промышленном центре Европы после многих лет стагнации.

Ожидается, что соотношение бюджетного дефицита к валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии вырастет до 3,8% в 2026 году, что значительно превышает трехпроцентный лимит ЕС, а к 2029 году снизится до 1,9%.

Согласно тому же плану, соотношение государственного долга Германии к ВВП к 2029 году увеличится с нынешних 64% до 66,5%, а затем начнет снижаться. Однако эти цифры не включают увеличение расходов на оборону, которое фактически исключено из расчетов.

Европейский Союз и США оказывают давление на Германию, требуя увеличения расходов на оборону. В рамках самой амбициозной программы перевооружения со времен воссоединения Германия планирует увеличить свой военный бюджет с нынешних 2,4% ВВП до 3,5% к 2029 году.

Еврокомиссия также подтвердила, что не будет инициировать процедуру бюджетного дефицита в отношении Германии. Чиновники заявляют, что увеличение расходов государственного сектора Германии носит временный характер и не угрожает финансовой стабильности страны.

Европейская комиссия оценивает планы расходов всех стран ЕС в рамках своего ежегодного бюджетного процесса. В ноябре исполнительный орган ЕС предоставит предварительную оценку того, насколько государства-члены соответствуют своим долгосрочным расходным обязательствам.

Германия попросила о дополнительном времени для соблюдения бюджетных правил ЕС, продлив четырехлетний план расходов до семи лет. В обмен на продление Берлин пообещал придерживаться рекомендаций ЕС, таких как сокращение бюрократии и прием большего количества высококвалифицированных мигрантов.