Politico: Брюссель дозволив Німеччині вийти за бюджетні рамки ЄС заради переозброєння

Фото: EPA

Європейська комісія дозволила Німеччині суттєво збільшити інвестиції в оборону та інфраструктуру, хоча запропонований план спочатку перевищує бюджетні обмеження Європейського Союзу (ЄС). Про це з посиланням на джерела пише Politico.

Брюссель вирішив, що семирічний план видатків Німеччини відповідає бюджетним правилам ЄС, підтвердили високопосадовці Єврокомісії.

Проте критики стверджують, що Єврокомісія заплющує очі на Німеччину, оскільки це найбільша та найвпливовіша країна в ЄС.

План передбачає різке зростання державного боргу та бюджетного дефіциту Німеччини у найближчі роки, але зниження їх у довгостроковій перспективі. Загальна мета – відновити зростання у промисловому центрі Європи після багатьох років стагнації.

Очікується, що співвідношення бюджетного дефіциту до валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини зросте до 3,8% у 2026 році, що значно перевищує тривідсотковий ліміт ЄС, а до 2029 року знизиться до 1,9%.

Відповідно до того самого плану, співвідношення державного боргу Німеччини до ВВП до 2029 року збільшиться із нинішніх 64% до 66,5%, а потім почне знижуватися. Однак ці цифри не містять збільшення видатків на оборону, яке фактично вилучено із розрахунків.

Європейський Союз і США чинять тиск на Німеччину, вимагаючи збільшення витрат на оборону. У межах найамбіційнішої програми переозброєння з часів возз'єднання Німеччина планує збільшити свій військовий бюджет із нинішніх 2,4% ВВП до 3,5% до 2029 року.

Єврокомісія також підтвердила, що не ініціюватиме процедуру бюджетного дефіциту щодо Німеччини. Чиновники заявляють, що збільшення видатків державного сектору Німеччини має тимчасовий характер і не загрожує фінансовій стабільності країни.

Європейська комісія оцінює плани видатків усіх країн ЄС у межах свого щорічного бюджетного процесу. У листопаді виконавчий орган ЄС надасть попередню оцінку того, наскільки держави-члени відповідають своїм довгостроковим видатковим зобов'язанням.

Німеччина попросила про додатковий час для дотримання бюджетних правил ЄС, продовживши чотирирічний план видатків до семи років. В обмін на продовження Берлін пообіцяв дотримуватись рекомендацій ЄС, таких як скорочення бюрократії та прийом більшої кількості висококваліфікованих мігрантів.