Польша хочет возродить "культуру инвестирования в акции": планирует льготные инвестсчета

Польша планирует ввести налоговые льготы для инвесторов в акции до 100 000 злотых

Фото: Анджей Доманский / Facebook

Министр финансов Польши Анджей Доманский объявил о плане создания в стране новых льготных инвестиционных счетов, чтобы возродить в стране "культуру инвестирования в акции" и стимулировать экономический рост. Об этом пишет Bloomberg.

По словам Доманского, эти счета будут освобождать инвесторов от уплаты налога на прирост капитала (19%) в пределах определенного лимита.

Согласно проекту, за основу взята шведская модель: первые 100 000 злотых (около $27 000) инвестиций будут полностью освобождены от налога, а большие суммы получат льготное налогообложение на уровне 0,8-0,9% от суммы активов в год.

Доманский прогнозирует, что за три года такие счета могут привлечь до 100 млрд злотых (более $27 млрд). Он считает, что приток нового капитала на внутренний рынок будет способствовать финансированию инновационных проектов, развитию частного и венчурного капитала.

Несмотря на то, что Варшавская фондовая биржа является крупнейшей и самой ликвидной в регионе, большинство поляков предпочитают облигации и денежные фонды, избегая акций из-за высокого уровня осторожности и недоверия к рынку.

По данным инвестиционных фондов, в первой половине 2025 года из фондов, ориентированных на акции, наблюдался чистый отток капитала, даже несмотря на рост индекса WIG20 на 35% с начала года.

Доманский объясняет это отсутствием опыта успешного инвестирования у предыдущих поколений, низким уровнем благосостояния и страхом риска.