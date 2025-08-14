Польща хоче відродити "культуру інвестування в акції": планує пільгові інвестрахунки

Польща планує запровадити податкові пільги для інвесторів в акції до 100 000 злотих

Фото: Анджей Доманський / Facebook

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський оголосив про план створення в країні нових пільгових інвестиційних рахунків, щоб відродити в країні "культуру інвестування в акції" та стимулювати економічне зростання. Про це пише Bloomberg.

За словами Доманського, ці рахунки звільнятимуть інвесторів від сплати податку на приріст капіталу (19%) у межах певного ліміту.

Згідно з проєктом, за основу взято шведську модель: перші 100 000 злотих (близько $27 000) інвестицій будуть повністю звільнені від податку, а більші суми отримають пільгове оподаткування на рівні 0,8–0,9% від суми активів на рік.

Доманський прогнозує, що за три роки такі рахунки можуть залучити до 100 млрд злотих (понад $27 млрд). Він вважає, що приплив нового капіталу на внутрішній ринок сприятиме фінансуванню інноваційних проєктів, розвитку приватного та венчурного капіталу.

Попри те, що Варшавська фондова біржа є найбільшою та найліквіднішою у регіоні, більшість поляків надають перевагу облігаціям і грошовим фондам, уникаючи акцій через високий рівень обережності та недовіри до ринку.

За даними інвестиційних фондів, у першій половині 2025 року з фондів, орієнтованих на акції, спостерігався чистий відтік капіталу, навіть попри зростання індексу WIG20 на 35% з початку року.

Доманський пояснює це відсутністю досвіду успішного інвестування у попередніх поколінь, низьким рівнем добробуту та страхом ризику.