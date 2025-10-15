Польша получит рекордные 46 млрд евро от Евросоюза в 2026 году. Потом будет падение

Фото: Depositphotos

В экономику Польши в 2026 году направят рекордную сумму из Европейского Союза – 48 млрд евро. Правительство заявляет, что сможет освоить все средства, но эксперты настроены не так оптимистично, пишет отраслевое издание money.pl.

Ожидается, что эти деньги будут направлены главным образом на восстановление экономики.

"В общем, если бы не поступление средств от KPO, на рубеже 2024 и 2025 годов мы имели бы очень значительный дефицит финансирования ЕС. И мы почувствовали бы это по темпам роста ВВП. Вместо 3,5% он, вероятно, составил бы 2,8%", – отметил главный экономист второго по величине в Польше банка Pekao Эрнест Питларчик.

По его мнению, вряд ли правительству удастся вовремя потратить все заявленные деньги. Поэтому фактический приток средств ЕС, скорее всего, будет ниже.

Деньги поступают в Польшу из двух основных направлений – Национального плана восстановления (KPO) и традиционных европейских фондов.

По данным Министерства фондов развития и региональной политики (MFiPR), на сегодня Польша получила 21 млрд евро в рамках KPO. В этом году Польша получит еще 6,1 млрд евро, а в 2026 году – около 34 млрд евро.

В рамках фондов финансовой перспективы за весь 2025 год в Польшу поступит всего около 8,7 млрд евро, а в 2026 году ожидаются финансовые переводы на около 13,6 млрд евро.

Фонды ЕС в рамках программы на 2021-2027 годы составляют около 75 млрд евро. При этом в рамках программы на 2014-2020 годы Польша получила от ЕС 90 млрд евро.

Эксперты предупреждают, что после рекордного 2026 года темпы инвестиций в Польшу в 2027 году могут заметно снизиться. В новой бюджетной перспективе (2028-2035) ЕС начнет погашение так называемого ковидного долга, что может сократить доступные средства на 20-25 млрд евро в год.