Польща отримає рекордні 46 млрд євро від Євросоюзу у 2026 році. Потім буде падіння

Фото: Depositphotos

В економіку Польщі у 2026 році спрямують рекордну суму з Європейського Союзу – 48 млрд євро. Уряд заявляє, що зможе освоїти всі кошти, але експерти налаштовані не так оптимістично, пише галузеве видання money.pl.

Очікується, що ці гроші будуть спрямовані головним чином на відновлення економіки.

"Загалом, якби не надходження коштів від KPO, на рубежі 2024 та 2025 років ми мали б дуже значний дефіцит фінансування ЄС. І ми відчули б це за темпами зростання ВВП. Замість 3,5% він, ймовірно, становив би 2,8%", – зазначив головний економіст другого за величиною в Польщі банку Pekao Ернест Питларчик.

На його думку, навряд чи уряду вдасться вчасно витратити всі заявлені гроші. Тому фактичний приплив коштів ЄС, найімовірніше, буде нижчим.

Гроші надходять до Польщі з двох основних напрямків – Національного плану відновлення (KPO) та традиційних європейських фондів.

За даними Міністерства фондів розвитку та регіональної політики (MFiPR), на сьогодні Польща отримала 21 млрд євро в межах KPO. Цього року Польща отримає ще 6,1 млрд євро, а у 2026 році – близько 34 млрд євро.

У межах фондів фінансової перспективи за весь 2025 рік до Польщі надійде загалом близько 8,7 млрд євро, а 2026 року очікуються фінансові перекази на близько 13,6 млрд євро.

Фонди ЄС у межах програми на 2021-2027 роки становлять близько 75 млрд євро. До того ж у межах програми на 2014–2020 роки Польща отримала від ЄС 90 млрд євро.

Експерти попереджають, що після рекордного 2026 року темпи інвестицій у Польщу у 2027 році можуть помітно знизитися. У новій бюджетній перспективі (2028-2035) ЄС розпочне погашення так званого ковідного боргу, що може скоротити доступні кошти на 20-25 млрд євро на рік.