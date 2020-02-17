Получить "золотой паспорт" Мальты станет сложнее

Правительство Мальты в конце 2020 года планирует ужесточить условия выдачи "золотых паспортов" в обмен на инвестиции. Об этом заявил секретарь по вопросам гражданства Алекс Мускат в интервью газете The Times of Malta.

По его словам, установленные в 2013 году минимальные требования к стоимости недвижимости или аренды нуждаются в актуализации после повышения цен на жилье и могут быть увеличены.

Мускат подчеркнул, что новую программу индивидуальных инвесторов (IIP) обсуждают перед завершением действующей, запущенной в 2014 году. С тех пор было выдано более 70% от запланированной квоты в 1800 "золотых паспортов". В перечне предлагаемых изменений он также назвал создание реестра аккредитованных агентов и введение более четких правил по отзыву лицензий.

Он отметил, что одним из наиболее противоречивых аспектов программы IIP всегда было положение о резидентстве, в соответствии с которым заявители должны развеять опасения по поводу скрытых мотивов покупки паспорта. Таким доказательством может служить факт физического нахождения в стране в течение 12 месяцев до принятия клятвы о принятии гражданства. Сейчас заявители должны предоставить посадочные талоны в качестве доказательства въезда или выезда с Мальты.