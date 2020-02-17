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Получить "золотой паспорт" Мальты станет сложнее

Получить "золотой паспорт" Мальты станет сложнее
17.02.2020, 15:54

В конце этого года Мальта может ужесточить условия выдачи "золотых паспортов" иностранцам в обмен на инвестиции

Правительство Мальты в конце 2020 года планирует ужесточить условия выдачи "золотых паспортов" в обмен на инвестиции. Об этом заявил секретарь по вопросам гражданства Алекс Мускат в интервью газете The Times of Malta.

По его словам, установленные в 2013 году минимальные требования к стоимости недвижимости или аренды нуждаются в актуализации после повышения цен на жилье и могут быть увеличены.

Мускат подчеркнул, что новую программу индивидуальных инвесторов (IIP) обсуждают перед завершением действующей, запущенной в 2014 году. С тех пор было выдано более 70% от запланированной квоты в 1800 "золотых паспортов". В перечне предлагаемых изменений он также назвал создание реестра аккредитованных агентов и введение более четких правил по отзыву лицензий.

Он отметил, что одним из наиболее противоречивых аспектов программы IIP всегда было положение о резидентстве, в соответствии с которым заявители должны развеять опасения по поводу скрытых мотивов покупки паспорта. Таким доказательством может служить факт физического нахождения в стране в течение 12 месяцев до принятия клятвы о принятии гражданства. Сейчас заявители должны предоставить посадочные талоны в качестве доказательства въезда или выезда с Мальты.

  • В марте 2019 года Европарламент призвал страны-члены ЕС прекратить практику отмывания денег и остановить программы по продаже виз и паспортов. Такие программы для состоятельных иностранцев действуют в 20 из 28 стран ЕС.
  • В 2012 году Португалия открыла программу предоставления иностранцам вида на жительство при покупке недвижимости на сумму не менее 500 000 евро, но закрыла программу после коррупционного скандала. В 2015 году выдача золотых виз была возобновлена. А в феврале 2020 года стало известно, что парламент Португалии решил ограничить выдачу вида на жительство за инвестиции в недвижимость вдоль побережья. 
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