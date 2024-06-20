Помощь Украине, Израилю и другие госрасходы увеличат дефицит бюджета США до $1,99 трлн

В течение следующих 10 лет США потратит из бюджета $95 млрд для Украины, Израиля и Индо-Тихоокеанского региона

Фото: Michael Reynolds/EPA

Дефицит бюджета США увеличится на $400 млрд до рекордных $1,99 трлн в 2024 финансовом году, который заканчивается 30 сентября. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на отчет беспартийного агентства Конгресса по рассмотрению бюджета (Congressioanl Budget Office, СВО).

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Рост дефицита связан с более высокими государственными расходами на облегчение студенческих кредитов, на медицинское обслуживание малоимущих по программе Medicaid, с повышением расходов Федеральной корпорации по страхованию вкладов обанкротившихся банков и на помощь Украине и Израилю.

CBO прогнозирует, что в 2025 финансовом году дефицит бюджета сократится до $1,93 трлн.

На десятилетие 2025-2034 CBO повысило прогноз совокупного дефицита до $22 трлн, что на $2 трлн больше февральского прогноза. Государственный долг на конец 2034 года составит $50,7 трлн, или 122% валового внутреннего продукта.

Увеличение долгосрочного дефицита связано с ростом расходов на $1,6 трлн, включая продление дополнительного финансирования в размере $95 млрд для Украины, Израиля и Индо-Тихоокеанского региона.

В 2023 финансовом году дефицит бюджета США был на уровне $1,69 трлн.