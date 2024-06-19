Еврокомиссия подала проект бюджета ЕС на 2025 год с 15,2 млрд евро для Украины

В бюджет ЕС на 2025 год закладывается почти 11 млрд евро кредитов для Украины

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Европейская комиссия подала на утверждение проект бюджета Евросоюза на 2025 год на 199,7 млрд евро. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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Бюджет будет дополнен 72 млрд евро в рамках программы экономической трансформации Евросоюза NextGenerationEU.

Для Украины в проекте бюджета предусмотренно 4,3 млрд евро грантов в рамках Ukraine Facility и 10,9 млрд евро кредитов.

Из бюджета на следующий год ЕС собирается больше всего потратить:

- 53,8 млрд евро на Единую сельскохозяйственную политику и отдельно 0,9 млрд евро на поддержку рыбного хозяйства;

- 49,2 млрд евро на региональное развитие в рамках "зеленого перехода";

- 16,3 млрд евро на поддержку партнеров и своих интересов в мире (не включая Украину);

- 13,5 млрд евро на исследования и инновации;

- 4,6 млрд евро на европейские стратегические инвестиции;

- 2,1 млрд евро будут потрачены на космос;

- 11,8 млрд евро на устойчивость и ценности (поддержка культуры и образования);

- 2,4 млрд евро на мероприятия в области окружающей среды и климата;

- 2,7 млрд евро на защиту границ;

- 2,1 млрд евро на расходы, связанные с миграцией внутри ЕС;

- 1,8 млрд евро на решение оборонных задач;

- 977 млн евро на обеспечение функционирования Единого рынка.

Проект бюджета на 2025 год является частью долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы.

Годовой бюджет на 2025 год должен быть официально принят Бюджетным органом до конца 2024 года.