Еврокомиссия подала проект бюджета ЕС на 2025 год с 15,2 млрд евро для Украины
Европейская комиссия подала на утверждение проект бюджета Евросоюза на 2025 год на 199,7 млрд евро. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Бюджет будет дополнен 72 млрд евро в рамках программы экономической трансформации Евросоюза NextGenerationEU.
Для Украины в проекте бюджета предусмотренно 4,3 млрд евро грантов в рамках Ukraine Facility и 10,9 млрд евро кредитов.
Из бюджета на следующий год ЕС собирается больше всего потратить:
- 53,8 млрд евро на Единую сельскохозяйственную политику и отдельно 0,9 млрд евро на поддержку рыбного хозяйства;
- 49,2 млрд евро на региональное развитие в рамках "зеленого перехода";
- 16,3 млрд евро на поддержку партнеров и своих интересов в мире (не включая Украину);
- 13,5 млрд евро на исследования и инновации;
- 4,6 млрд евро на европейские стратегические инвестиции;
- 2,1 млрд евро будут потрачены на космос;
- 11,8 млрд евро на устойчивость и ценности (поддержка культуры и образования);
- 2,4 млрд евро на мероприятия в области окружающей среды и климата;
- 2,7 млрд евро на защиту границ;
- 2,1 млрд евро на расходы, связанные с миграцией внутри ЕС;
- 1,8 млрд евро на решение оборонных задач;
- 977 млн евро на обеспечение функционирования Единого рынка.
Проект бюджета на 2025 год является частью долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы.
Годовой бюджет на 2025 год должен быть официально принят Бюджетным органом до конца 2024 года.
- 27 февраля Европейский парламент одобрил предоставление 50 млрд евро помощи Украине на период 2024-2027 годов. 18 марта Кабинет министров принял план для Ukraine Facility. 15 апреля его утвердила Еврокомиссия.
- 14 мая Евросоюз окончательно утвердил План Украины, а 6 июня Рада ратифицировала рамочное соглашение для запуска Ukraine Facility.
- Украина уже получила 6 млрд евро от Ukraine Facility, в июне ожидается еще 1,89 млрд евро.