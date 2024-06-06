Рада ратифицировала рамочный договор для запуска Ukraine Facility

Евросоюз возьмет под контроль использование Украиной финансовой помощи по новой программе

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада в четверг, 6 июня, ратифицировала рамочное соглашение, которое определяет механизмы управления и контроля использования 50 млрд евро в рамках плана финансовой помощи Ukraine Facility. Его поддержали 320 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Соглашение регулирует вопросы создания института национального координатора программы, внутреннюю систему управления и контроля в Украине, сотрудничества с европейскими контрольными органами, создания аудиторского совета, мониторинга реализации Ukraine Facility со стороны учреждений, офисов, агентств и органов ЕС, требования по сбору, прозрачности, публичности данных.

Украина уже получила 6 млрд евро из Ukraine Facility, в июне ожидается еще 1,89 млрд евро.

После этого Евросоюз начнет выделять деньги, если будут выполнены условия, предусмотренные в "Плане Украины". Первые два условия – это принятие двух законов: о перезагрузке Бюро экономической безопасности и корпоративном управлении государственных предприятий.

Всего в плане более 150 индикаторов реформ, из которых на 2024 год предусмотрено 36.

По предварительному расчету, Украина в пределах Ukraine Facility должна получить (по годам):

→ 2024 год – 16 млрд евро;

→ 2025 год – 12,5 млрд евро;

→ 2026 год – 7,25 млрд евро;

→ 2027 год – 1,2 млрд евро;

→ январь 2028 года – 1,32 млрд евро (при выполнении индикаторов четвертого квартала 2027 года).