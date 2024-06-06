Рада ратифікувала рамкову угоду для запуску Ukraine Facility

Євросоюз візьме під контроль використання Україною фінансової допомоги за новою програмою

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у четвер, 6 червня, ратифікувала рамкову угоду, яка визначає механізми з управління та контролю використання 50 млрд євро в межах плану фінансової допомоги Ukraine Facility. Її підтримали 320 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

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Угода регулює питання щодо створення інституту національного координатора програми, внутрішню систему управління та контролю в Україні, співпраці з європейськими контрольними органами, створення аудиторської ради, моніторингу реалізації Ukraine Facility з боку установ, офісів, агентств та органів ЄС, вимоги щодо збору, прозорості, публічності даних.

Україна уже отримала 6 млрд євро з Ukraine Facility, у червні очікується ще 1,89 млрд євро.

Після цього Євросоюз почне виділяти гроші, якщо будуть виконані умови, передбачені у "Плані України". Перші дві умови – це ухвалення двох законів: про перезавантаження Бюро економічної безпеки й корпоративне управління державних підприємств.

Загалом у плані понад 150 індикаторів реформ, з яких на 2024 рік передбачені 36.

За попереднім розрахунком, Україна в межах Ukraine Facility має отримати (за роками):

→ 2024 рік – 16 млрд євро;

→ 2025 рік – 12,5 млрд євро;

→ 2026 рік – 7,25 млрд євро;

→ 2027 рік – 1,2 млрд євро;

→ січень 2028 року – 1,32 млрд євро (за виконання індикаторів четвертого кварталу 2027 року).