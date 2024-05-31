Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд

Четвертий перегляд кредитної угоди МВФ погоджено на рівні персоналу. Після того, як його затвердить керівництво Фонду, Україна отримає новий транш

Фото: пресслужба НБУ

Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу четвертий перегляд чотирирічної кредитної програми розширеного фінансування (EFF), що відкриває шлях до виділення п'ятого траншу розміром $2,2 млрд. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

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Переговори за участі експертів МВФ разом з представниками Міністерства фінансів України, Національного банку України та інших органів влади відбувались у Києві та Варшаві протягом 23-31 травня.

"Раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду. Сьогоднішні домовленості — це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни. Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає $2,2 млрд", – йдеться у соцмережах Шмигаля.

Міністерство фінансів окремо вказало, що МВФ підтримало розроблену владою Національну стратегію доходів та імплементацію визначених у ній положень. Ця стратегія – один зі структурних маяків програми МВФ.

"Вдячний команді Міжнародного валютного фонду за ефективну та злагоджену співпрацю. Важливим елементом нашого партнерства є формування належної політики у фінансовій та монетарній сферах, що дозволяє дієво реагувати на виклики повномасштабної війни. І Україна продовжує наполегливо працювати в умовах екстремальної невизначеності над впровадженням спільно визначених заходів", — сказав міністр Сергій Марченко.

На сайті Нацбанку названо пріоритети для фінансового сектора, на які вказав МВФ.

Це, зокрема, посилення банківського регулювання, нагляду, кредитної діяльності та інфраструктури ринків капіталу.

За умови збереження стійких інфляційних очікувань та привабливості гривневих інструментів Національний банк зможе пом'якшити монетарну політику. А гнучкий обмінний курс як засіб адаптації економіки і валютного ринку до внутрішніх та зовнішніх шоків посприяє збереженню їхньої стійкості, йдеться в заяві.

МВФ відзначив, що потреби в бюджетному фінансуванні у 2024 році залишаються дуже високими. Тому виконання бюджету має враховувати фінансові обмеження та необхідність відновлення фіскальної та боргової стійкості.

Бюджет 2025 року потребуватиме заходів з мобілізації внутрішніх доходів. Україна уже почала готуватися до цього, запланувавши підвищити деякі податки.

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МВФ порадив прискорити реалізацію податкових реформ та адміністрування доходів, передбачених Національною стратегією доходів. Пріоритети на найближчу перспективу – посилення податкового та митного адміністрування, а також зміцнення довіри суспільства через антикорупційні реформи та заходи з належного захисту персональних даних платників податків.

"Після складного періоду дефіциту ліквідності на початку року, спричиненого затримками зовнішнього фінансування, міжнародна бюджетна підтримка на 2024 рік відновилася. Надалі вона має надаватися вчасно, щоб дати змогу Україні підтримувати економічну стабільність", – сказав Гевін Грей, керівник місії МВФ в Україні.

Експерти фонду також відзначили прогрес української влади в питанні реструктуризації комерційного зовнішнього боргу на умовах, передбачених програмою. Він має важливе значення, щоб створити простір для першочергових видатків і повернути борг до прийнятного рівня.