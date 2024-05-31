Украина договорилась с МВФ о пятом транше в размере $2,2 млрд

Четвертый пересмотр кредитного соглашения МВФ согласован на уровне персонала. Когда его утвердит руководство Фонда, Украина получит новый транш

Фото: пресс-служба НБУ

Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала четвертый пересмотр четырехлетней кредитной программы расширенного финансирования (EFF), открывающей путь к выделению пятого транша в размере $2,2 млрд. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

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Переговоры с участием экспертов МВФ вместе с представителями Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и других органов власти проходили в Киеве и Варшаве 23-31 мая.

"Ранее Украина ни в одной программе МВФ не доходила до четвертого пересмотра. Сегодняшние договоренности — это свидетельство нашей приверженности реформам и изменениям для нашей страны. Украина выполнила все количественные критерии и структурные маяки к четвертому пересмотру. После утверждения Исполнительным советом МВФ, который должен состояться в ближайшие недели, Украина получит $2,2 млрд", — говорится в соцсетях Шмыгаля.

Министерство финансов отдельно указало, что МВФ поддержало разработанную властями Национальную стратегию доходов и имплементацию определенных в ней положений. Эта стратегия – один из структурных маяков программы МВФ.

"Благодарен команде Международного валютного фонда за эффективное и слаженное сотрудничество. Важным элементом нашего партнерства является формирование надлежащей политики в финансовой и монетарной сферах, что позволяет эффективно реагировать на вызовы полномасштабной войны. И Украина продолжает упорно работать в условиях экстремальной неопределенности над внедрением совместно определенных мер", — сказал министр Сергей Марченко.

На сайте Нацбанка названы приоритеты для финансового сектора, на которые указал МВФ.

Это, в частности, усиление банковского регулирования, надзора, кредитной деятельности и инфраструктуры рынков капитала.

При сохранении устойчивых инфляционных ожиданий и привлекательности гривневых инструментов Национальный банк сможет смягчить монетарную политику. А гибкий обменный курс как средство адаптации экономики и валютного рынка к внутренним и внешним шокам будет способствовать сохранению их устойчивости, говорится в заявлении.

МВФ отметил, что потребности в бюджетном финансировании в 2024 году остаются очень высокими. Поэтому выполнение бюджета должно учитывать финансовые ограничения и необходимость обновления фискальной и долговой устойчивости.

Бюджет в 2025 году потребует мер по мобилизации внутренних доходов. Украина уже начала готовиться к этому, запланировав повышение некоторых налогов.

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МВФ посоветовал ускорить реализацию налоговых реформ и администрирование доходов, предусмотренных Национальной стратегией доходов. Приоритеты на ближайшую перспективу – усиление налогового и таможенного администрирования, а также укрепление доверия общества через антикоррупционные реформы и меры по надлежащей защите персональных данных налогоплательщиков.

"После сложного периода дефицита ликвидности в начале года, вызванного задержками внешнего финансирования, международная бюджетная поддержка на 2024 год возобновилась. В дальнейшем она должна предоставляться вовремя, чтобы дать Украине возможность поддерживать экономическую стабильность", – сказал Гэвин Грей, руководитель миссии МВФ в Украине.

Эксперты фонда также отметили прогресс украинских властей в вопросе реструктуризации коммерческого внешнего долга на условиях, предусмотренных программой. Он имеет важное значение, чтобы создать пространство для первоочередных расходов и вернуть долг к приемлемому уровню.