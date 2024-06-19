Єврокомісія подала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік із 15,2 млрд євро для України
Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік на 199,7 млрд євро. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
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Бюджет буде доповнено 72 млрд євро у межах програми економічної трансформації Євросоюзу NextGenerationEU.
Для України у проєкті бюджету передбачено 4,3 млрд євро грантів у межах Ukraine Facility та 10,9 млрд євро кредитів.
З бюджету на наступний рік ЄС збирається найбільше витратити:
- 53,8 млрд євро на Єдину сільськогосподарську політику та окремо 0,9 млрд євро на підтримку рибного господарства;
- 49,2 млрд євро на регіональний розвиток у межах "зеленого переходу";
- 16,3 млрд євро на підтримку партнерів та своїх інтересів у світі (не включаючи Україну);
- 13,5 млрд євро на дослідження та інновації;
- 4,6 млрд євро на європейські стратегічні інвестиції;
- 2,1 млрд євро буде витрачено на космос;
- 11,8 млрд євро на стійкість та цінності (підтримка культури та освіти);
- 2,4 млрд євро на заходи щодо навколишнього середовища та клімату;
- 2,7 млрд євро на захист кордонів;
- 2,1 млрд євро на витрати, пов'язані з міграцією всередині ЄС;
- 1,8 млрд євро на вирішення оборонних завдань;
- 977 млн євро на забезпечення функціонування Єдиного ринку.
Проєкт бюджету на 2025 рік є частиною довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки.
Річний бюджет на 2025 рік має бути офіційно ухвалено Бюджетним органом до кінця 2024 року.
- 27 лютого Європейський парламент схвалив надання 50 млрд євро допомоги Україні на період 2024-2027 років. 18 березня Кабінет міністрів ухвалив план для Ukraine Facility. 15 квітня його затвердила Єврокомісія.
- 14 травня Євросоюз остаточно затвердив План України, а 6 червня Рада ратифікувала рамкову угоду для запуску Ukraine Facility.
- Україна вже отримала 6 млрд євро з Ukraine Facility, у червні очікується ще 1,89 млрд євро.