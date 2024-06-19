Єврокомісія подала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік із 15,2 млрд євро для України

До бюджету ЄС на 2025 рік закладається майже 11 млрд євро кредитів для України

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Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік на 199,7 млрд євро. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

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Бюджет буде доповнено 72 млрд євро у межах програми економічної трансформації Євросоюзу NextGenerationEU.

Для України у проєкті бюджету передбачено 4,3 млрд євро грантів у межах Ukraine Facility та 10,9 млрд євро кредитів.

З бюджету на наступний рік ЄС збирається найбільше витратити:

- 53,8 млрд євро на Єдину сільськогосподарську політику та окремо 0,9 млрд євро на підтримку рибного господарства;

- 49,2 млрд євро на регіональний розвиток у межах "зеленого переходу";

- 16,3 млрд євро на підтримку партнерів та своїх інтересів у світі (не включаючи Україну);

- 13,5 млрд євро на дослідження та інновації;

- 4,6 млрд євро на європейські стратегічні інвестиції;

- 2,1 млрд євро буде витрачено на космос;

- 11,8 млрд євро на стійкість та цінності (підтримка культури та освіти);

- 2,4 млрд євро на заходи щодо навколишнього середовища та клімату;

- 2,7 млрд євро на захист кордонів;

- 2,1 млрд євро на витрати, пов'язані з міграцією всередині ЄС;

- 1,8 млрд євро на вирішення оборонних завдань;

- 977 млн євро на забезпечення функціонування Єдиного ринку.

Проєкт бюджету на 2025 рік є частиною довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки.

Річний бюджет на 2025 рік має бути офіційно ухвалено Бюджетним органом до кінця 2024 року.