Допомога Україні, Ізраїлю та інші держвитрати збільшать дефіцит бюджету США до $1,99 трлн

Протягом наступних 10 років США витратить із бюджету $95 млрд для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону

Фото: Michael Reynolds/EPA

Дефіцит бюджету США збільшиться на $400 млрд до рекордних $1,99 трлн у 2024 фінансовому році, що закінчується 30 вересня. Про це пише агентство Reuters із посиланням на звіт безпартійної агенції Конгресу з розгляду бюджету (Congressioanl Budget Office, СВО).

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Зростання дефіциту пов'язане зі збільшенням державних витрат на полегшення студентських кредитів, на медичне обслуговування незаможних за програмою Medicaid, з підвищенням витрат Федеральної корпорації зі страхування вкладів збанкрутілих банків та виділенням допомоги Україні та Ізраїлю.

CBO прогнозує, що у 2025 фінансовому році дефіцит бюджету скоротиться до $1,93 трлн.

На десятиліття 2025-2034 CBO підвищило прогноз сукупного дефіциту до $22 трлн, що на $2 трлн більше за лютневий прогноз. Державний борг на кінець 2034 року становитиме $50,7 трлн, або 122% валового внутрішнього продукту.

Збільшення довгострокового дефіциту пов'язане зі зростанням витрат на $1,6 трлн, включно з продовженням додаткового фінансування у розмірі $95 млрд для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону.

У 2023 фінансовому році дефіцит бюджету США був на рівні $1,69 трлн.