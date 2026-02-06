"Посмотрим, как пойдут мирные переговоры". Бессент не исключил новых санкций против России

Министр финансов США заявил, что "теневой флот" России может попасть под следующий раунд американских санкций

Скотт Бессент (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможности введения новых санкций против России, в частности в отношении так называемого теневого флота.

"Посмотрим, как пойдут мирные переговоры", – сказал он в четверг во время слушаний в банковском комитете Сената США.

Он подчеркнул, что октябрьские санкции против Роснефти и Лукойла стали самым большим достижением администрации Трампа в санкционной политике, потому что, по его мнению, именно эти меры "заставили россиян сесть за стол переговоров", затмив все предыдущие санкции.

"Предыдущая администрация была крайне слабой в вопросе санкций и открыто заявляла, что не хочет усиливать энергетические ограничения, опасаясь промежуточных выборов и провала избирательной кампании вице-президента Харрис", – сказал министр.

Он подтвердил свою позицию относительно российской агрессии, назвав вторжение России в Украину незаконным и нарушением суверенитета, а Владимира Путина – военным преступником.