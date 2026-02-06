"Посмотрим, как пойдут мирные переговоры". Бессент не исключил новых санкций против России
Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможности введения новых санкций против России, в частности в отношении так называемого теневого флота.
"Посмотрим, как пойдут мирные переговоры", – сказал он в четверг во время слушаний в банковском комитете Сената США.
Он подчеркнул, что октябрьские санкции против Роснефти и Лукойла стали самым большим достижением администрации Трампа в санкционной политике, потому что, по его мнению, именно эти меры "заставили россиян сесть за стол переговоров", затмив все предыдущие санкции.
"Предыдущая администрация была крайне слабой в вопросе санкций и открыто заявляла, что не хочет усиливать энергетические ограничения, опасаясь промежуточных выборов и провала избирательной кампании вице-президента Харрис", – сказал министр.
Он подтвердил свою позицию относительно российской агрессии, назвав вторжение России в Украину незаконным и нарушением суверенитета, а Владимира Путина – военным преступником.
- 3 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенным Штатам пора ужесточить санкции против России после нового массированного обстрела, которым Москва нарушила обещание, данное американскому президенту Дональду Трампу.
- В прошлом году в Конгрессе США зарегистрировали двухпартийный законопроект Sanctioning Russia Act of 2025, который предоставляет президенту США возможность вводить масштабные новые санкции против России, а также против стран, покупающих российские энергоносители и другие критически важные экспортные товары, в ответ на отказ России участвовать в мирных переговорах. Предложенные меры предусматривают, в частности, введение 500-процентной пошлины на импорт из государств, покупающих российскую нефть, природный газ, нефтепродукты или уран, а также расширение ограничений в отношении российского суверенного долга и финансовых операций с участием подсанкционных субъектов.
- Под конец года в Сенате США также появился двухпартийный законопроект Decreasing Russia Oil Profits (DROP) Act of 2025, который предусматривает санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.
