"Побачимо, як підуть мирні переговори". Бессент не виключив нових санкцій проти Росії
Міністр фінансів США Скотт Бессент не виключив можливості запровадження нових санкцій проти Росії, зокрема щодо так званого тіньового флоту.
"Побачимо, як підуть мирні переговори", – сказав він у четвер під час слухань у банківському комітеті Сенату США.
Він наголосив, що жовтневі санкції проти Роснєфті та Лукойлу стали найбільшим досягненням адміністрації Трампа у санкційній політиці, бо, на його думку, саме ці заходи "змусили росіян сісти за стіл переговорів", затьмаривши всі попередні санкції.
"Попередня адміністрація була вкрай слабкою у питанні санкцій і відкрито заявляла, що не хоче посилювати енергетичні обмеження, остерігаючись проміжних виборів і провалу виборчої кампанії віцепрезидентки Гарріс", – сказав міністр.
Він підтвердив свою позицію щодо російської агресії, назвавши вторгнення Росії в Україну незаконним і порушенням суверенітету, а Володимира Путіна – воєнним злочинцем.
- 3 лютого президент Володимир Зеленський завив, що Сполученим Штатам час посилити санкції проти Росії після нового масованого обстрілу, яким Москва порушила обіцянку, надану американському президенту Дональду Трампу.
- Торік у Конгресі США зареєстрували двопартійний законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, який надає президентові США можливість запроваджувати масштабні нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують російські енергоносії та інші критично важливі експортні товари, у відповідь на відмову Росії брати участь у мирних переговорах. Запропоновані заходи передбачають, зокрема, запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із держав, що купують російську нафту, природний газ, нафтопродукти або уран, а також розширення обмежень щодо російського суверенного боргу та фінансових операцій за участю підсанкційних суб’єктів.
- Під кінець року в Сенаті США також з'явився двопартійний законопроєкт Decreasing Russia Oil Profits (DROP) Act of 2025, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.
