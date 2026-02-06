"Побачимо, як підуть мирні переговори". Бессент не виключив нових санкцій проти Росії
Скотт Бессент (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Міністр фінансів США Скотт Бессент не виключив можливості запровадження нових санкцій проти Росії, зокрема щодо так званого тіньового флоту.

"Побачимо, як підуть мирні переговори", – сказав він у четвер під час слухань у банківському комітеті Сенату США.

Він наголосив, що жовтневі санкції проти Роснєфті та Лукойлу стали найбільшим досягненням адміністрації Трампа у санкційній політиці, бо, на його думку, саме ці заходи "змусили росіян сісти за стіл переговорів", затьмаривши всі попередні санкції.

"Попередня адміністрація була вкрай слабкою у питанні санкцій і відкрито заявляла, що не хоче посилювати енергетичні обмеження, остерігаючись проміжних виборів і провалу виборчої кампанії віцепрезидентки Гарріс", – сказав міністр.

Він підтвердив свою позицію щодо російської агресії, назвавши вторгнення Росії в Україну незаконним і порушенням суверенітету, а Володимира Путіна – воєнним злочинцем.

  • 3 лютого президент Володимир Зеленський завив, що Сполученим Штатам час посилити санкції проти Росії після нового масованого обстрілу, яким Москва порушила обіцянку, надану американському президенту Дональду Трампу.
  • Торік у Конгресі США зареєстрували двопартійний законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, який надає президентові США можливість запроваджувати масштабні нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують російські енергоносії та інші критично важливі експортні товари, у відповідь на відмову Росії брати участь у мирних переговорах. Запропоновані заходи передбачають, зокрема, запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із держав, що купують російську нафту, природний газ, нафтопродукти або уран, а також розширення обмежень щодо російського суверенного боргу та фінансових операцій за участю підсанкційних суб’єктів.
  • Під кінець року в Сенаті США також з'явився двопартійний законопроєкт Decreasing Russia Oil Profits (DROP) Act of 2025, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.
