"Побачимо, як підуть мирні переговори". Бессент не виключив нових санкцій проти Росії

Міністр фінансів США заявив, що "тіньовий флот" Росії може потрапити під наступний раунд американських санкцій

Скотт Бессент (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Міністр фінансів США Скотт Бессент не виключив можливості запровадження нових санкцій проти Росії, зокрема щодо так званого тіньового флоту.

"Побачимо, як підуть мирні переговори", – сказав він у четвер під час слухань у банківському комітеті Сенату США.

Читайте також Британія планує спрямувати Україні російські гроші з тіньового флоту – як це працюватиме

Він наголосив, що жовтневі санкції проти Роснєфті та Лукойлу стали найбільшим досягненням адміністрації Трампа у санкційній політиці, бо, на його думку, саме ці заходи "змусили росіян сісти за стіл переговорів", затьмаривши всі попередні санкції.

"Попередня адміністрація була вкрай слабкою у питанні санкцій і відкрито заявляла, що не хоче посилювати енергетичні обмеження, остерігаючись проміжних виборів і провалу виборчої кампанії віцепрезидентки Гарріс", – сказав міністр.

Він підтвердив свою позицію щодо російської агресії, назвавши вторгнення Росії в Україну незаконним і порушенням суверенітету, а Володимира Путіна – воєнним злочинцем.