"Поспешили". В Минэкономики предполагают, что зря ухудшили прогноз ВВП из-за Каховской ГЭС

Министерство экономики предполагает, что поспешило, ухудшив прогноз роста ВВП после уничтожения Каховской гидроэлектростанции россиянами. Об этом сказала директор Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики Наталья Горшкова.

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Она напомнила, что изначально министерство прогнозировало рост в 2023 году на 3,2%, но в июне из-за Каховской ГЭС и пессимистических прогнозов урожая его скорректировали до 2,8%.



"Наверное, мы поспешили. Сейчас в рабочих расчетах мы видим в этом году возможность выйти на реальный рост 5%. Будем ли мы пересматривать [прогноз] в сторону большего оптимизма, я не уверена, поскольку риски остаются достаточно значительными. И мы часть бюджетного процесса, и не хотели бы каждый раз, как на качелях, пересматривать базу для формирования бюджета", – сказала она на экспертном мероприятии Центра экономической стратегии.

По прогнозам министерства, в 2024 году экономика Украины должна восстановиться еще на 5%.