UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Поспешили". В Минэкономики предполагают, что зря ухудшили прогноз ВВП из-за Каховской ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 12:08
Фото: EPA

Министерство экономики предполагает, что поспешило, ухудшив прогноз роста ВВП после уничтожения Каховской гидроэлектростанции россиянами. Об этом сказала директор Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики Наталья Горшкова.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Она напомнила, что изначально министерство прогнозировало рост в 2023 году на 3,2%, но в июне из-за Каховской ГЭС и пессимистических прогнозов урожая его скорректировали до 2,8%.

"Наверное, мы поспешили. Сейчас в рабочих расчетах мы видим в этом году возможность выйти на реальный рост 5%. Будем ли мы пересматривать [прогноз] в сторону большего оптимизма, я не уверена, поскольку риски остаются достаточно значительными. И мы часть бюджетного процесса, и не хотели бы каждый раз, как на качелях, пересматривать базу для формирования бюджета", – сказала она на экспертном мероприятии Центра экономической стратегии.

По прогнозам министерства, в 2024 году экономика Украины должна восстановиться еще на 5%.

Андрей Водяный
ВВПпрогнозминэкономикикаховская гэснаталья горшкова
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 