"Поспешили". В Минэкономики предполагают, что зря ухудшили прогноз ВВП из-за Каховской ГЭС
Министерство экономики предполагает, что поспешило, ухудшив прогноз роста ВВП после уничтожения Каховской гидроэлектростанции россиянами. Об этом сказала директор Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики Наталья Горшкова.
"Наверное, мы поспешили. Сейчас в рабочих расчетах мы видим в этом году возможность выйти на реальный рост 5%. Будем ли мы пересматривать [прогноз] в сторону большего оптимизма, я не уверена, поскольку риски остаются достаточно значительными. И мы часть бюджетного процесса, и не хотели бы каждый раз, как на качелях, пересматривать базу для формирования бюджета", – сказала она на экспертном мероприятии Центра экономической стратегии.
По прогнозам министерства, в 2024 году экономика Украины должна восстановиться еще на 5%.
- 27 июля Национальный банк заявил, что экономика Украины восстанавливается быстрее, чем ожидалось, что позволяет улучшить прогноз роста ВВП на 2023 год – с 2% до 2,9%.
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