"Поспішили". В Мінекономіки припускають, що дарма погіршили прогноз ВВП через Каховську ГЕС
Міністерство економіки припускає, що поспішило, погіршивши прогноз зростання ВВП після знищення Каховської гідроелектростанції росіянами. Про це сказала директорка Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки Наталія Горшкова.
Вона нагадала, що спочатку міністерство прогнозувало зростання у 2023 році на 3,2%, але у червні через Каховську ГЕС та песимістичні прогнози урожаю його скоригували до 2,8%.
"Мабуть, ми поспішили. Зараз у робочих розрахунках ми бачимо в цьому році можливість вийти на реальне зростання 5%. Чи будемо ми переглядати [прогноз] у бік більшого оптимізму, я не впевнена, оскільки ризики залишаються досить значні. І ми частина бюджетного процесу, і не хотіли б кожного разу, як на гойдалці, переглядати базу для формування бюджету", – сказала вона на експертному заході Центру економічної стратегії.
За поточними прогнозами міністерства, у 2024 році економіка України має відновитися ще на 5%.
- 27 липня Національний банк заявив, що економіка України відновлюється швидше, ніж очікувалося, і це дозволяє покращити прогноз зростання ВВП на 2023 рік – з 2% до 2,9%.
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