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"Поспішили". В Мінекономіки припускають, що дарма погіршили прогноз ВВП через Каховську ГЕС

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 12:08
Фото: EPA

Міністерство економіки припускає, що поспішило, погіршивши прогноз зростання ВВП після знищення Каховської гідроелектростанції росіянами. Про це сказала директорка Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки Наталія Горшкова.

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Вона нагадала, що спочатку міністерство прогнозувало зростання у 2023 році на 3,2%, але у червні через Каховську ГЕС та песимістичні прогнози урожаю його скоригували до 2,8%.

"Мабуть, ми поспішили. Зараз у робочих розрахунках ми бачимо в цьому році можливість вийти на реальне зростання 5%. Чи будемо ми переглядати [прогноз] у бік більшого оптимізму, я не впевнена, оскільки ризики залишаються досить значні. І ми частина бюджетного процесу, і не хотіли б кожного разу, як на гойдалці, переглядати базу для формування бюджету", – сказала вона на експертному заході Центру економічної стратегії.

За поточними прогнозами міністерства, у 2024 році економіка України має відновитися ще на 5%.

Андрій Водяний
економікаМінекономікиВВПкаховська геснаталія горшкова
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