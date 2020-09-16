Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд

В августе индекс потребительских настроений в Украине составил 68,5 пункта, что на 1,8 пункта выше, чем в июле (66,7). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством Info Sapiens.

Изменение индекса с начала года

В январе 2020 года индекс потребительских настроений снизился на 3,1 пункта до 89 пунктов, в феврале снизился на 7,1 п. до 81,9, в марте – на 8,9 п. до отметки 73, в апреле снизился на 6,8 п. до уровня 66,2.

В мае индекс вырос (на 10,1 п. до 76,3), а в июне вновь было зафиксировано его снижение (на 11,2 п. до уровня 65,1).

В июле индекс вновь вырос (на 1,6 п. до 66,7), рост продолжился и в августе (на 1,8 п. до 68,5).

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Что повлияло на изменение индекса в августе

Все составляющие индекса потребительских настроений в августе изменились незначительно.

Так, индекс текущего материального положения незначительно вырос и составил 62,5 (на 1,8 п. выше показателя июля). Составляющие этого индекса изменились следующим образом:

- индекс текущего личного материального положения составил 50,8 (на 2,4 п. больше показателя июля);

- индекс целесообразности крупных покупок также вырос незначительно (на 1,2 п. до отметки 74,2).

Индекс экономических ожиданий в августе вырос до 72,5 (в июле – 70,8). Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

- индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился по сравнению с прошлым месяцем на 1,0 п. до 74,4;

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 2,8 п. до 60,0;

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет вырос на 3,3 п. до отметки 83,0.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в августе улучшился и составил 140 пунктов, что на 10 пунктов ниже уровня июля.

Индекс инфляционных ожиданий в августе вырос на 0,9 п. до уровня 186,1.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. – до отметки 156,9.

"Существенных изменений в значении индексов в августе не произошло. Индексы стабильны со слабой тенденцией к улучшению", – отметили аналитики Info Sapiens.

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Что такое индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений – это показатель оценки тенденций на потребительском рынке, который используют во всем мире.

В Украине этот индекс с июня 2000 года ежемесячно рассчитывался в рамках совместного проекта GfK Ukraine и Международного центра перспективных исследований. С 2019 года этим исследованием занимается агентство Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений определяют на основании выборочного опроса 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Статистическое отклонение не превышает 3,2%.

В июле индекс потребительских настроений в Украине вырос на 1,6 пункта до 66,7.

В июне индекс потребительских настроений в Украине снизился на 11,2 пункта до 65,1.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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