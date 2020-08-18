Потребительские настроения украинцев в июле улучшились - опрос

В июле индекс потребительских настроений в Украине составил 66,7 пункта, что на 1,6 пункта выше, чем в июне. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством Info Sapiens.

Как менялся индекс с начала 2020 года

В январе 2020 года индекс потребительских настроений снизился на 3,1 пункта до 89 пунктов, в феврале снизился на 7,1 п. до 81,9, в марте – на 8,9 п. до отметки 73, в апреле снизился на 6,8 п. до уровня 66,2.

В мае индекс вырос (на 10,1 п. до 76,3), а в июне вновь было зафиксировано снижение индекса (на 11,2 п. до уровня 65,1).

Таким образом, июль стал вторым месяцем с начала года, когда индекс вырос (на 1,6 п. до 66,7).

Нажмите, чтобы увеличить

Что повлияло на изменение индекса в июле

Среди составляющих индекса потребительских настроений наибольшие изменения в июле претерпел индекс целесообразности крупных покупок (он вырос на 9,2 п. до 73,0). То есть украинцы активнее готовы совершать крупные покупки.

Еще одна составляющая — индекс текущего материального положения — выросла на 5,9 п. до 60,7.

Индекс экономических ожиданий в июле почти не изменился и составляет 70,8. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

- индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос по сравнению с июнем на 1,3 п. до 75,4;

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 1,3 п. до 57,2;

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет снизился на 6,0 п. до 79,7.

Индекс ожидаемой динамики безработицы в июле снизился на 3,1 п. до 150,0.

Индекс инфляционных ожиданий изменился также незначительно: он вырос на 2,2 п. до уровня 185,2.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев существенно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 п. до уровня 161,8.

Нажмите, чтобы увеличить

Что такое индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений – это показатель оценки тенденций на потребительском рынке, который используют во всем мире.

В Украине этот индекс с июня 2000 года ежемесячно рассчитывался в рамках совместного проекта GfK Ukraine и Международного центра перспективных исследований. С 2019 года этим исследованием занимается агентство Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений определяют на основании выборочного опроса 1 000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Статистическое отклонение не превышает 3,2%.

В июне индекс потребительских настроений в Украине снизился на 11,2 пункта до 65,1.

В мае потребительские настроения украинцев улучшились.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.