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Потребительские цены в США показали самый большой рост за 40 лет

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 18:41
Потребительские цены в США показали самый большой рост за 40 лет - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс потребительских цен в США в декабре вырос на 7%. Это самый большой годовой прирост с июня 1982 года, сообщает Министерство труда США, передает издание The Wall Street Journal.

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Аналитики связывают это с омикроном, нехваткой рабочей силы и прогнозируют повышение ставки ФРС, пишет WSJ.

Согласно данным Минтруда, индекс потребительских цен, который измеряет, сколько потребители платят за товары и услуги, вырос на 7% в декабре по сравнению с тем же месяцем год назад и по сравнению с 6,8% в ноябре 2021 года. Это был самый быстрый темп с 1982 года. Отмечается, что в США  третий месяц подряд инфляция превышает 6%.

Отмечается, что в месячном исчислении индекс потребительских цен в США увеличился на 0,5%.

Так называемый базовый индекс цен, который исключает неустойчивые категории продуктов питания и энергии, вырос в декабре 2021 года на 5,5% по сравнению с годом ранее. В ноябре рост базового индекса цен составил 4,9%, что является самым высоким показателем с 1991 года.

Рост темпов инфляции в декабре в США показывают, как на экономику повлиял штамм омикрон, который теперь представляет для нее новую угрозу, пишет WSJ. 

По словам основателя Inflation Insights LLC Омайра Шарифа, новый штамм коронавируса повлиял на цены на поездки, отдых и другие услуги, хотя сезонные тенденции ценообразования также способствуют росту цен.  

Кроме того, быстрое распространение нового варианта коронавируса усугубило нехватку рабочей силы. В частности, повышение зарплаты все больше способствует высокой инфляции, потому что оно поддерживает более высокие расходы и увеличивает затраты для бизнеса, пишет WSJ. Многие компании планируют переложить на потребителей более высокие затраты на рабочую силу, отмечает издание.

Отмечается, что цены на автомобили и другие товары длительного пользования продолжают в значительной степени стимулировать инфляционный всплеск, вызванный главным образом дисбалансом спроса и предложения, который, по мнению большинства экономистов, исчезнет по мере ослабления воздействия Covid-19 на экономическую активность, пишет WSJ.

К тому же, председатель правления Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник отметил, что проблемы с цепочками поставок ослабнут в 2022 году и это поможет снизить инфляцию. Чиновники Федеральной резервной системы внимательно следят за данными по инфляции, ожидается, что в этом году они повысят процентные ставки для борьбы с ростом цен, пишет CNBC.

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Наталия Фреик
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