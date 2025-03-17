Повышение налогов для ФОП не планируется — Минфин

Налоги для ФОП могут быть повышены только после публичных консультаций и утверждения Верховной Радой

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Министерство финансов отреагировало на распространенную в соцсетях информацию о якобы готовящимся повышении налогов для ФОП и опубликовало заявление, в котором подтверждает, что не планирует повышать налоги для физлиц-предпринимателей.

"Анонимные Telegram-каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФОП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипуляционный характер", — говорится в заявлении.

В Минфине объясняют, что законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут обрабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы. А это произойдет "не раньше года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках".

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Этот процесс будет проходить публично и нуждаться в обсуждениях с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров, заверяют в министерстве.

"Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой", — утверждают в Минфине.

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