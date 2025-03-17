Підвищення податків для ФОПів не планується — Мінфін

Податки для ФОП можуть бути підвищені лише після публічних консультацій та ухвалення Верховною Радою

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Міністерство фінансів відреагувало на поширену в соцмережах інформацію про нібито підготовку до підвищення податків для ФОПів й опублікувало заяву, в якій підтверджує, що не планує підвищувати податки для фізосіб-підприємців.

"Анонімні Telegram-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін уже планує підвищення податків для ФОПів. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер", – йдеться у заяві.

У Мінфіні пояснюють, що законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть оброблятись лише після того, як будуть виконані передумови для такої реформи. А це станеться "не раніше року наступного за тим, у якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних та доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках".

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Цей процес відбуватиметься публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом та всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів, запевняють у міністерстві.

"Лише після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись і ухвалюватись Верховною Радою", — стверджують у Мінфіні.

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