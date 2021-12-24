Правительство освободило от кассовых аппаратов продавцов в сельской местности

Кабинет министров Украины освободил предпринимателей, которые осуществляют розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО). Соответствующее решение было принято 23 декабря, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Согласно решению Кабмина, от обязательного применения РРО освобождаются предприниматели, которые осуществляют розничную торговлю на территории села всеми товарами, кроме подакцизных.

Это касается предпринимателей с предельным размером годового объема расчетных операций не больше 167 размеров минимальной заработной платы.

По словам главы министерства Юлии Свириденко, уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Учитывая это, расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что будет иметь негативные последствия для бизнеса, считают в Минэкономики.

Также, по словам Свириденко, использовать программные РРО в качестве альтернативы не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным Интернетом или его отсутствия в селах.

"Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО", – прокомментировала Юлия Свириденко.

В Минэкономики напомнили, что с 1 января 2022 плательщики единого налога второй-четвертой групп, проводящие наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

17 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общепите и сфере услуг для детенизации расчетов. В конце ноября президент внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке на год обязательного введения РРО для физлиц-предпринимателей (№4439). Депутаты его поддержали.

21 сентября 2021 года начали действовать новые правила использования РРО и ПРРО.

1 декабря глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев убеждал предпринимателей, что система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года.

17 декабря 2021 года на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты должны были рассмотреть законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов №6376, но его не включили в повестку дня.

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Наталия Фреик , Наталия Софиенко

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