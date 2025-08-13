Правительство увеличило гранты для пострадавшего от войны бизнеса до 16 млн грн

Фото: Depositphotos

Правительство расширило программу поддержки перерабатывающей промышленности. Гранты для предпринимателей, чье производство пострадало от обстрелов, увеличили до 16 млн грн. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко и пресс-служба Дии.

Подать заявку на грант можно онлайн через портал "Дия". Деньги выделяются на приобретение, доставку и запуск нового оборудования.

По обновленным правилам грант покрывает до 70% расходов на оборудование украинского производства, вместо 50%, как было раньше.

Предприятиям, чье оборудование уничтожила или повредила вооруженная агрессия РФ, государство покроет 80% инвестиций. Сумма гранта выросла вдвое – до 16 млн грн.

Также появилась возможность подавать повторную заявку на грант, если предприниматель выполнил все условия предыдущего договора.

В то же время в пресс-службе Дии отмечают, что сумма гранта не должна превышать нанесенного ущерба. В случае повторного представления максимальная сумма гранта уменьшается на сумму предыдущего гранта.

Для перерабатывающих предприятий расширили перечень расходов, которые покрывают грантовые деньги. В него добавили исследования для запуска новой продукции в серийное производство.

Аграрные предприятия теперь могут покупать оборудование для послеурожайной обработки. Для этого нужно быть в Государственном аграрном реестре и выращивать многолетние культуры.

Для участия в программе предприятие должно создать не менее пяти рабочих мест и работать не менее трех лет после получения гранта. Решение по заявке принимается до месяца.

Ранее программа поддержки перерабатывающей промышленности уже помогла привлечь более 6,2 млрд грн инвестиций и создать более 20 000 рабочих мест.