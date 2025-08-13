Правительство увеличило гранты для пострадавшего от войны бизнеса до 16 млн грн
Правительство расширило программу поддержки перерабатывающей промышленности. Гранты для предпринимателей, чье производство пострадало от обстрелов, увеличили до 16 млн грн. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко и пресс-служба Дии.
Подать заявку на грант можно онлайн через портал "Дия". Деньги выделяются на приобретение, доставку и запуск нового оборудования.
По обновленным правилам грант покрывает до 70% расходов на оборудование украинского производства, вместо 50%, как было раньше.
Предприятиям, чье оборудование уничтожила или повредила вооруженная агрессия РФ, государство покроет 80% инвестиций. Сумма гранта выросла вдвое – до 16 млн грн.
Также появилась возможность подавать повторную заявку на грант, если предприниматель выполнил все условия предыдущего договора.
В то же время в пресс-службе Дии отмечают, что сумма гранта не должна превышать нанесенного ущерба. В случае повторного представления максимальная сумма гранта уменьшается на сумму предыдущего гранта.
Для перерабатывающих предприятий расширили перечень расходов, которые покрывают грантовые деньги. В него добавили исследования для запуска новой продукции в серийное производство.
Аграрные предприятия теперь могут покупать оборудование для послеурожайной обработки. Для этого нужно быть в Государственном аграрном реестре и выращивать многолетние культуры.
Для участия в программе предприятие должно создать не менее пяти рабочих мест и работать не менее трех лет после получения гранта. Решение по заявке принимается до месяца.
Ранее программа поддержки перерабатывающей промышленности уже помогла привлечь более 6,2 млрд грн инвестиций и создать более 20 000 рабочих мест.
- 16 июня Минэкономики сообщило, что 22 предприятия прошли отбор и могут рассчитывать на 108,9 млн грн финансирования в рамках программы "Гранты для перерабатывающих предприятий".
Комментарии (0)