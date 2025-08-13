Уряд збільшив гранти для постраждалого від війни бізнесу до 16 млн грн

Держава розширила гранти для переробних підприємств, що відновлюють виробництво після обстрілів

Фото: Depositphotos

Уряд розширив програму підтримки переробної промисловості. Гранти для підприємців, чиє виробництво постраждало від обстрілів, збільшили до 16 млн грн. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та пресслужба Дії.

Подати заявку на грант можна онлайн через портал "Дія". Гроші виділяються на придбання, доставлення та запуск нового обладнання.

За оновленими правилами грант покриває до 70% витрат на обладнання українського виробництва, замість 50%, як було раніше.

Підприємствам, чиє обладнання знищила чи пошкодила збройна агресія РФ, держава покриє 80% інвестицій. Сума гранту зросла вдвічі – до 16 млн грн.

Також з’явилась можливість подавати повторну заявку на грант, якщо підприємець виконав всі умови попереднього договору.

Водночас у пресслужбі Дії наголошують, що сума гранту не має перевищувати завданих збитків. У разі повторного подання максимальна сума гранту зменшується на суму попереднього гранту.

Для переробних підприємств розширили перелік витрат, які покривають грантові гроші. До нього додали дослідження для запуску нової продукції в серійне виробництво.

Аграрні підприємства тепер можуть купувати обладнання для післяврожайного оброблення. Для цього потрібно бути в Державному аграрному реєстрі та вирощувати багаторічні культури.

Для участі у програмі підприємство має створити щонайменше п’ять робочих місць і працювати щонайменше три роки після отримання гранту. Рішення за заявкою ухвалюють до місяця.

Раніше програма підтримки переробної промисловості вже допомогла залучити понад 6,2 млрд грн інвестицій і створити понад 20 000 робочих місць.