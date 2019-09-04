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Премьер призвал СБУ ликвидировать экономический департамент

Премьер призвал СБУ ликвидировать экономический департамент
04.09.2019, 11:49

УБЭП уже ушло в прошлое, заявил премьер Алексей Гончарук

Служба безопасности Украины (СБУ) должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП), заявил премьер Алексей Гончарук на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией 4 сентября.

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - сказал он.

По его словам, в правительстве ожидают, что уже в этом месяце будут приняты необходимые законы, "чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития".

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