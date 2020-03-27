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Придется занимать. Финансисты оценили "коронавирусный" секвестр бюджета

Придется занимать. Финансисты оценили "коронавирусный" секвестр бюджета
27.03.2020, 15:18

В Киевской школе экономики заявляют, что четверть расходов госбюджета придется финансировать за счет нового долга

Четверть расходов государственного бюджета в случае принятия изменений о стабилизационном фонде будет профинансировано за счет нового долга. Так считают в Центре анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

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Эксперты отмечают, что дефицит госбюджета в новой версии предполагается на уровне 305,8 млрд грн, или 6,8% ВВП. И это в случае, если ВВП останется на уровне планового - то есть вырастет на 3,7% за год.

"Каждый процент снижения динамики развития ВВП (и тем более его падение) автоматически значительно увеличит соотношение дефицита к ВВП", - отмечают финансисты КШЭ.

В том числе 281 млрд грн составит дефицит общего фонда, а 24,5 млрд грн - по специальному фонду.

"Фактически, это означает, что каждую четвертую гривню государственных расходов по общему фонду нужно будет профинансировать за счет привлечения нового долга", - отмечается в сообщении.

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Аналитики напомнили, что условно "безопасным" для публичных финансов и, как следствие, для устойчивости экономики, считается уровень дефицита не более 3% к ВВП.

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Тарасовский Юрий
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госбюджет госдолг секвестр
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