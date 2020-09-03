ПриватБанк – розничный банк: Кабмин определил специализацию каждого из госбанков

Кабмин утвердил Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, согласно которым госбанки могут согласовать с Минфином свои индивидуальные стратегии развития и меры по их реализации, cообщается на сайте Министерства финансов.

"Среднесрочные показатели могут быть пересмотрены и скорректированы после кризиса, вызванной пандемией COVID-19", - уточняется в документе.

По мнению правительства, госбанки должны работать над достижением показателя рентабельности собственного капитала (ROE) на уровне 10-30%.

В документе также приводятся такие допущения стратегических позиций и бизнес - моделей банков государственного сектора:

- ПриватБанк - ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ);

- Ощадбанк - универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ, и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;

- Укрэксимбанк - преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичный присутствием в розничном секторе;

- Укргазбанк - занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе.

В декабре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) посчитал состояние госбанков , снижение доходности и судебные процессы по ПриватБанку ключевыми вызовами для финансовой системы страны.

ПриватБанку Государственный Ощадбанк за первое полугодие 2020 года закрыл 230 отделений, а национализированный ПриватБанк – 95 отделений.

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Сергей Чигирь

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