ПриватБанк запустил виртуальные платежные карты для бизнеса

ПриватБанк и Visa объявили о запуске первой в Украине виртуальной платежной карты для предпринимателей и малого бизнеса.

Карту под названием "Ключ к счету" можно оформить без визита в банк и использовать для оплаты счетов, покупок и снятия наличных через онлайн-банкинг и цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay, сообщает пресс-служба банка.

Виртуальная "Ключ к счету" является полноценной банковской международной картой, ею можно рассчитываться в магазинах, а также снимать наличные, покупать билеты и получать другие банковские услуги. Тарифы на виртуальные карты идентичны расценкам на обычные пластиковые карты, отмечают в Привате.

Чтобы заказать новую виртуальную карту в "Приват24 для бизнеса", нужно нажать соответствующую кнопку в меню Карты > Корпоративные карты > Добавить карточку. Карта сразу появится в "Приват24 для бизнеса" и мобильном Privat24.

В меню карты можно получить реквизиты и изменить ПИН-код, а для расчетов в торговой сети ее нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.