Привязать гривню к евро можно через 3 года, – вице-президент Ассоциации украинских банков

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При благоприятных военных и экономических обстоятельствах привязка гривни к евро как основной иностранной валюте может произойти не ранее 2028 года.

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Такое мнение в эфире телеканала "Суспільне" высказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

В то же время, по мнению банкира, это идеальный сценарий, реализация которого потребует соблюдения не менее пяти основных требований:

количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в частности в долларах США;

продвижение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, а с максимальной интеграцией всех государственных процессов, экономики, законодательства к нормам и принципам европейского сообщества;

в Украине должен наступить мир с четкими гарантиями безопасности, которые предотвратят в будущем любые посягательства страны-агрессора на украинскую государственность;

привлечение мощных европейских инвестиций в послевоенное восстановление и развитие страны;

Украина должна соответствовать основным демократическим принципам и постулатам ЕС, таким как свобода слова, прозрачность выборов, борьба с коррупцией и тому подобное.

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"Переход на евро не следует воспринимать как панацею. И уж точно речь не идет об отказе от гривни. Поэтому гражданам не стоит нервничать, скупая евро. Это будет вполне естественный и экономически взвешенный процесс, который граждане узнают заранее: на этапе бюджетного планирования на будущий год. Пока отказ от доллара США как курсообразующей валюты не произойдет. Однако Украина декларирует стратегическую цель, вектор развития, реализация которого совпадает со стратегической задачей стать полноправным членом Европейского Союза", — подытожил Сергей Мамедов.